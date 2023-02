Sion-Präsident Constantin setzt Mario Balotelli unter Druck

Sion-Präsident Christian Constantin ist mit den Leistungen von Torjäger Mario Balotelli derzeit überhaupt nicht zufrieden.

Die Walliser sind allgemein sehr schlecht ins neue Jahr gestartet und weisen nach vier Super League-Spielen 2023 lediglich einen Punktgewinn aus. Trainer Fabio Celestini scheint bereits angeschlagen zu sein, vorerst richtet Klubboss Constantin die Kritik aber in Richtung Balotelli. Wegen angeblichen Kniebeschwerden fehlte der 32-Jährige bei der 1:3-Niederlage beim FC Basel. CC sagt gegenüber «Blick»: «Er trainiert gut, da kann man ihm keinerlei Vorwürfe machen. Mario ist eine gute Person, echt. Aber jetzt muss er endlich zeigen, was er sein kann.» Balotelli habe das Team in der Vergangenheit unter anderem gegen GC und Servette aus dem Schlamassel gezogen, letztlich müsse er aber konstanter werden: «Wir müssen nun voll auf ihn zählen können. In jedem Spiel. Das muss er zeigen.»

Auch Trainer Celestini, der erst in der WM-Pause verpflichtet wurde, zählt Constantin an: «Man kann noch nicht sagen, dass es ein Fehler war. Aber Fabio muss nun zwingend beginnen zu punkten.»

Eine Bilanz will der Sion-Boss bezüglich beider Personalien erst zum Saisonende ziehen. Allerdings erhalten insbesondere Trainer in Sion bei Misserfolg meist nur eine kurze Gnadenzeit.

