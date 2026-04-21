Sion-Coach Didier Tholot hat sich entschieden und verlängert langfristig

Der FC Sion geht mit Trainer Didier Tholot in die Zukunft.

Klubpräsident Christian Constantin und sein Sohn und Sportchef Barthélémy haben die Entscheidung über die Fortsetzung der Zusammenarbeit vollends dem Franzosen überlassen. Dieser musste sich bis zum Start der Championship Group-Phase entscheiden und hat dies nun getan: Tholot bleibt an Bord.

In einer Videobotschaft betont der amtierende Walliser Trainer, dass er sich voll mit dem Verein, der Region und der Mannschaft identifiziert. Deshalb will er den Job, den er seit Sommer 2023 bereits zum vierten Mal ausführt, auch weiterhin ausüben.

Der neue Vertrag von Tholot läuft gleich für drei weitere Jahre bis 2029. Der 62-Jährige betont, dass er sich auch auf das neue Stadion freut.

Christian Constantin ist über die Fortsetzung der Zusammenarbeit begeistert: «Didier verkörpert perfekt unsere Werte und unsere Arbeitsweise. Er hat es geschafft, die Mannschaft zu strukturieren und ihre Entwicklung voranzutreiben. Ich hoffe, das setzt sich fort.»