Sion-Präsident Constantin rät Mario Balotelli zum Rücktritt

Sion-Präsident Christian Constantin erholt sich nach einer nervenaufreibenden Saison, die mit der grossen Enttäuschung "Abstieg" endete, derzeit im Urlaub in Indonesien. Davor gab er aber noch ein Interview mit durchaus brisanten Aussagen. Zum Beispiel über Mario Balotelli.

CC äussert sich gegenüber "Illustré" unter anderem zu dieser Personalie. Dessen Wechsel ins Wallis sorgte im vergangenen Sommer für viele Schlagzeilen - und zwar über die Kantons- und sogar Landesgrenzen hinweg. Was nach einem Jahr bleibt, ist die grosse Ernüchterung. Laut "Blick" kassierte Balotelli für eine Saison 2,8 Mio. Euro Salär. Seine Leistungen und Ausbeute sind schwach. In der Schlussphase der Saison fehlte der 32-Jährige verletzungsbedingt komplett.

Constantin ledert im Interview ziemlich heftig gegen den früheren Nationalspieler: "Mario hat uns weder das in ihn gesetzte Vertrauen zurückgegeben, noch hat er uns für den grossen Effort, den wir geleistet haben, belohnt. Der Junge denkt, dass die Regeln, welche ein Kollektiv am Laufen halten, vor allem für die anderen gemacht seien. Wenn seine Berater ein Land für ihn finden, in welchem das Geld nicht denselben Wert hat wie bei uns, wird er vielleicht bald wieder spielen. Vielleicht auch nicht. Und das wäre vielleicht sogar besser so."

CC fordert den Stürmer also indirekt zum Rücktritt auf. Noch steht dieser in Sion allerdings für eine weitere Saison unter Vertrag.

psc 13 Juni, 2023 15:50