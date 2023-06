Sion-Sportchef Barthélémy Constantin wendet sich von Balotelli ab

Sion-Sportchef Barthélémy Constantin war im vergangenen Sommer stolz, einen (früheren) Weltstar Mario Balotelli ins Wallis geholt zu haben. Nach dem Abstieg wendet sich der Sittener Funktionär vom Torjäger ab.

Dieser brachte Sion letztlich sehr wenig. Seine Leistungen waren durchzogen, zuletzt fehlte er verletzungsbedingt wochenlang. "Ich will nicht einzelne an den Pranger stellen. Aber wenn man einen Spieler holt, damit er zwanzig Tore macht, und er kommt auf fünf, kann man nicht zufrieden sein", wird Constantin Junior nach dem Abstieg von Sion von "Blick" zitiert. Balotelli steht im Wallis eigentlich noch bis Juni 2024 unter Vertrag. Wie und wo es mit ihm weitergeht, ist unklar. Wie so vieles beim Super League-Absteiger.

psc 7 Juni, 2023 09:43