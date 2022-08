Sion schickt Angreifer Siyar Doldur ins Tessin

Der 22-jährige Offensivspieler Siyar Doldur wird die aktuelle Saison in der Challenge League bei der AC Bellinzona bestreiten.

Die Tessiner haben sich mit dem FC Sion über einen entsprechenden Transfer verständigt. Für Doldur ist es eine Rückkehr in die Heimat, stammt er doch gebürtig aus Bellinzona und lief in der Vergangenheit bereits für den Klub auf.

In der Super League bestritt der schweizerisch-türkische Doppelbürger bisher acht Spiele. In der Challenge League lief er in der Vergangenheit 13-mal auf.

🤝 𝗔𝗖 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝘇𝗼𝗻𝗲 Le FC Sion et l’AC Bellinzone se sont entendus dans le cadre du prêt de 𝗦𝗶𝘆𝗮𝗿 𝗗𝗼𝗹𝗱𝘂𝗿 pour une saison. Bonne saison ! 💪🏻#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) August 24, 2022

psc 24 August, 2022 14:36