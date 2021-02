Sion verpflichtet moldawische Sturmhoffnung

Der FC Sion annonciert die Verpflichtung des 19-jährigen moldawischen Nachwuchs-Nationalspielers Nicky Clescenco.

Der Youngster war bis im vergangenen Sommer in Portugal tätig. Seither ist er vereinslos. In den vergangenen Wochen trainierte er bereits bei Sion mit. Jetzt unterzeichnet er im Wallis einen langfristigen Vertrag bis 2025. Nicky Clescenco wird zunächst in die U21 integriert.

psc 16 Februar, 2021 18:36