Sion und Wil im Transferstreit um Filip Stojilkovic

Der FC Sion und der FC Wil streiten sich um den Transfer von Filip Stojilkovic.

Der 20-jährige Stürmer posierte bereits im Trikot der Walliser und trug dieses in einem Testspiel gegen Yveron sogar schon. Dennoch ist sein Wechsel aus der Ostschweiz nach Sion noch nicht offiziell über die Bühne gegangen. Laut “Blick” feilschen die Vereine um die Modalitäten des Wechsels. Neben der Ablöse, die rund 1 Mio. Franken betragen soll, geht es auch um weitere Details wie eine Beteiligung an einem allfälligen Weiterverkauf. Wo Sotjilkovic in der Rückrunde aufläuft, ist deshalb noch immer unklar.

Wil-Präsident Maurice Weber betont, dass es für den Angreifer auch weitere Interessenten gebe und er das Beste für den Verein herausholen wolle.

psc 22 Januar, 2020 11:55