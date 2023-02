Swiss Football League sperrt Heimkurve des FC Sion

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League verhängt im kommenden Heimspiel gegen den FC St. Gallen am 25. Februar eine Sperre der Heimkurve des FC Sion.

Grund dafür sind Vorfälle beim Spiel zwischen Sion und St. Gallen am 12. November. Die Disziplinarkommission weist darauf hin, «dass es in der Vergangenheit bereits zu Sektorsperrungen gekommen ist, wenn pyrotechnische Gegenstände auf Personen geworfen wurden, was eine klare Gefahr für Leib und Leben darstellt.»

Zudem werden Sion und St. Gallen je mit einer Busse von 20’000 Franken belegt. Gegen den Entscheid kann innert 5 Tagen beim Rekursgericht der SFL Rekurs eingelegt werden.

