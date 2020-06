Vier neue Spieler beim FC Sion für Saison-Endspurt

Nachdem es beim FC Sion angesichts der Corona-Pandemie zu mehreren Entlassungen kam, rüsten die Walliser ihren Profikader nun auf.

Wie der Klub mitteilt, werden im Hinblick auf den Restart in der Super League am übernächsten Wochenende vier Spieler von der U21 zu den Profis befördert: Arian Kabashi, Mauro Rodrigues, Sandro Theler und Alexandre Nsakala trainieren bei Sion ab sofort in der 1. Mannschaft mit. Der neue Trainer Paolo Tramezzani kann also auch auf sie zählen.

Aus Verletzungsgründen fehlten am Dienstag Pajtim Kasami und Kevin Fickentscher im Mannschaftstraining. Auch sie sollen aber demnächst dazustossen.

psc 9 Juni, 2020 13:43