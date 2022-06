Wichtige Vertragsverlängerung für Sion: Anto Grgic bleibt

Der FC Sion tätigt eine wichtige Vertragsverlängerung und bindet Mittelfeldspieler Anto Grgic weiterhin an den Klub.

Der 25-jährige Spielmacher schnürt seine Schuhe seit viereinhalb Jahren für die Walliser und ist dort ein absoluter Leistungsträger. In der vergangenen Saison sind ihm in 28 Meisterschaftsspielen sieben Tore und sieben Assists geglückt. Nun zieht Sion eine Option im Vertrag von Grgic und bindet diesen somit bis 2024 an den Verein.

“Anto Grgic zu behalten war eine unserer Prioritäten. Besonders in dieser Saison konnten wir die Wichtigkeit von ihm für uns sehen. Insbesondere als Organisator unseres Spiels. Wir sind sehr glücklich, ihn für uns zu sichern”, sagt Sion-Sportchef Barthélemy Constantin zur Vertragsverlängerung mit dem früheren FCZ-Junior.

📍𝗜𝗟 𝗥𝗘𝗦𝗧𝗘 ! Le FC Sion et 𝗔𝗻𝘁𝗼 𝗚𝗿𝗴𝗶𝗰 prolongent leur aventure commune pour les deux prochaines saisons ! ❤️ Le communiqué ⤵️#Grgic2024 #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) June 14, 2022

psc 14 Juni, 2022 12:04