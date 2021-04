YB verpasst Sion späten K.o. – Servette und Lugano mit Remis

Leader YB holt in der 27. Runde einen souveränen 3:0-Sieg gegen den FC Sion. Servette FC und der FC Lugano trennen sich 1:1. Die Sonntagspartien der Super League im Überblick:

FC Sion 0:3 YB

Nächster Sieg für die Truppe von Trainer Gerardo Seoane. Doch lange war es spannend am Sonntag im Stade Tourbillon, denn der Führungstreffer durch Jean-Pierre Nsame fiel erst in der 86. Spielminute. Marvin Spielmann legte per Penalty in der 91. nach, eine Minute später traf noch Nicolas Moumi Ngamaleu.

Servette FC 1:1 FC Lugano

Punkteteilung im Stade de Genève. Servette die spielbestimmendere Mannschaft, fing sich in der 66. Spielminute durch Olivier Custodio den Gegentreffer. Ausgleichen zum 1:1 konnten die Heimherren fünf Minuten vor Spielminute (85.) durch Miroslav Stevanovic.

adk 4 April, 2021 17:58