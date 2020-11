Der 21-jährige Abwehrspieler, der in der zentralen Abwehr der Espen gesetzt ist, hat für die November-Länderspiele sein erstes Aufgebot erhalten und wird dieses annehmen. Geboren wurde Betim Fazliji in Vranje (Serbien). Er lief zweimal für die Schweizer U20-Nationalmannschaft auf und zählte aktuell auch zum erweiterten Kreis der Schweizer U21-Nati, wobei er dort bislang nicht zum Zug kam.

Der Kosovo spielt im November gegen Albanien (Testspiel) und Slowenien und Moldawien (beide Nations League). Sollte er in einem der Nations League-Spiele auflaufen, ist Fazliji fix an die kosovarische Nationalmannschaft gebunden.

We are happy to announce our newcomer ⬇️

Betim Fazliji, the 21 y/o who has been a regular starter for ST Gallen (6 games, 1 goal currently) with high performances.

Born in Vranje, raised in Switzerland, he has chosen to represent his motherland.

Welcome home young man! 🇽🇰 pic.twitter.com/sxhdLIyVUl

— Kosovan Football 🇽🇰 | 😷 (@kosovanfooty_EN) November 3, 2020