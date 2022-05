BVB-Goalie Marwin Hitz könnte nach St. Gallen wechseln

Seit einiger Zeit verdichten sich die Anzeichen, dass Marwin Hitz Borussia Dortmund im Sommer trotz weiterlaufendem Vertrag verlässt. Der 34-Jährige könnte in die Schweiz zurückkehren.

Hitz baut in der Nähe von St. Gallen ein Haus. Gemeinsam mit seiner Familie wird er dort wohnhaft werden. In der Vergangenheit betonte er, dass er gerne noch einmal in der Schweiz spielen würde. Der FCSG wäre die naheliegendste Lösung, schliesslich spielte der Keeper dort bei den Junioren und bis zur Stufe U21, ehe es ihn nach Deutschland zog.

Laut “Blick”-Fussballchef Andreas Böni könnte Hitz den aktuellen Stammkeeper Lawrence Ati Zigi beerben, der wiederum mit seinen starken Leistungen das Interesse ausländischer Klubs auf sich gezogen hat.

psc 3 Mai, 2022 13:32