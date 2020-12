Weiterer Corona-Fall beim FC St. Gallen

Abwehrspieler Leonidas Stergiou hat sich nach Angaben des FC St. Gallen mit dem Coronavirus infiziert.

Der 18-Jährige klagte am Mittwochnachmittag über leichte Krankheitssymptome, woraufhin er sich sofort in Isolation begab. Der im Anschluss durchgeführte Coronatest fiel positiv aus. Weitere Spieler sind bislang nicht betroffen. In Abpsrache mit dem St. Galler Kantonsarzt kann der FC St. Gallen den Spielbetrieb weiterführen.

psc 18 Dezember, 2020 09:18