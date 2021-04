Der FC St. Gallen meldet einen positiven Corona-Fall

Der FC St. Gallen meldet einen positiven Coronatest in der Profi-Mannschaft: Thody Élie Youan ist betroffen.

Der 22-jährige Franzose fühlte sich zuletzt unwohl und liess sich testen. Dieser fiel positiv aus. Youan hatte in den vergangenen Tagen keinen Kontakt zum Team und bleibt auf Anweisung des Kantonsarztamts bis am kommenden Montag in Isolation.

Die Espen liessen am Mittwoch die gesamte Mannschaft testen. Alle Tests waren Negativ. Somit kann der Super League-Klub den Spielbetrieb in Absprache mit dem Kantonsarztamt fortführen.

psc 29 April, 2021 16:56