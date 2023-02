Der FC St. Gallen verlängert mit verletztem Fabian Schubert

Der FC St. Gallen hat den Vertrag mit dem rekonvaleszenten Stürmer Fabian Schubert vorzeitig verlängert.

Der 28-jährige Österreicher erlitt im vergangenen September nach einem Brutalo-Foul von YB-Profi Ulisses Garcia einen Schien- und Wadenbeinbruch und ist noch nicht zurück auf dem Platz. Der Angreifer erhält vom FCSG dennoch einen neuen Vertrag bis Ende 2024. «Fabian hat in der Hinrunde mit drei Treffern in sieben Super-League-Partien gezeigt, dass er optimal in unser Spielsystem passt. Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt und hoffen, dass wir ihn baldmöglichst wieder in unserem Trikot auf dem Rasen sehen werden», sagt Sportchef Alain Sutter zur Vertragsverlängerung mit Schubert.

✍️ Schubi bleibt! Fabian Schubert verlängert bis Ende Saison 2023/24. Wir freuen uns auf viele weitere Einsätze für 🟢⚪ | ℹ️ https://t.co/sozhh6u0Hw | #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/3BKQaGh7qu — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) February 2, 2023

