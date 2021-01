Jonathan Klinsmann erhält bei LA Galaxy einen neuen Kontrakt. Das gab der Klub aus der Major League Soccer offiziell bekannt. Über die Länge des neu definierten Engagements werden keine Angaben gemacht.

“Jonathan ist ein talentierter Spieler, der in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen mit unserem Team gesammelt hat”, sagt LA Galaxy General Manager Dennis te Kloese. “Wir freuen uns, dass wir unsere Torhüterposition weiter verstärken können, und wir freuen uns auf seine weitere Entwicklung als Spieler bei LA Galaxy.”

Klinsmann heuerte nach einem missglückten Jahr beim FC St. Gallen im US-Bundesstaat Kalifornien an. Bis heute bestritt der gebürtige Münchner vier Einsätze für den MLS-Klub, immerhin zwei mehr als im Trikot der Espen.

📝 Staying in Blue, White and 𝕲old

The LA Galaxy sign goalkeeper Jonathan Klinsmann to a new contract

— LA Galaxy (@LAGalaxy) January 15, 2021