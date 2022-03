Ex-FCSG-Stürmer Junior Adamu weckt grosses Interesse

Nachdem der österreichische Stürmer Junior Adamu in der Rückrunde der letzten Saison eine Aufwartung in der Super League machte und beim FC St. Gallen voll überzeugen konnte, schnürt er seine Schuhe in dieser Saison für Red Bull Salzburg. Auch dort brilliert er mit starken Leistungen und weckt Begehrlichkeiten im Ausland.

Laut “Daily Star” blicken mit Leicester und Southampton zwei Premier League-Klubs auf den 20-jährigen Angreifer. Hinzu kommen die Ligue 1-Schwergewichte AS Monaco und Olympique Marseille, die sich ebenfalls für die Dienste von Adamu interessieren.

In der laufenden Saison sind dem Angreifer in 35 Spielen bisher sieben Tore geglückt – darunter eines gegen den FC Bayern. Sein Vertrag in Salzburg ist bis 2025 datiert. Wann er den Absprung in eine Topliga wagt, ist noch offen.

psc 22 März, 2022 18:45