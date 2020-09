Fans spenden dem FC St. Gallen 26’000 Franken

Die Sammelaktion “Zämä” wird für den FC St. Gallen zum grossen Erfolg: Fans spenden einen Betrag von insgesamt 26’000 Franken.

Klubpräsident Matthias Hüppi hat am Freitag von Mitinitiant Markus Signer einen Check in entsprechender Höhe in Empfang nehmen dürfen. Den Betrag haben Fans des FCSG zwischen dem Restart der Meisterschaft Mitte Juni und dem Saisonende Anfang August gespendet. Bei der Aktion haben insgesamt 200 Personen teilgenommen. Die Fans konnten entweder einen Pauschalbetrag oder einen bestimmten Betrag pro erzieltes Tor des FCSG spenden. Der Maximalbetrag der Spende pro Tor betrug 25 Franken.

“Wir sind überwältigt von dieser Aktion und haben eine Riesenfreude”, sagt Hüppi. “Zum einen freut uns die finanzielle Unterstützung, zum anderen aber die Geste an sich. Das ist ein unmissverständliches Signal der Verbundenheit und der Solidarität unserer Fans mit dem FC St.Gallen und ein Zeichen des Vertrauens. Wir wissen das sehr zu schätzen.”

Auch Markus Signer, Mitinitiant der Aktion “Zämä”, zeigt sich äusserst zufrieden mit dem Erreichten: “Wir wollten allen Personen die Möglichkeit geben, den FC St.Gallen zu unterstützen. Wir sind sehr glücklich, dass ein so stolzer Betrag zusammengekommen ist.”

psc 18 September, 2020 17:30