St. Gallen-Verteidiger Euclides Cabral kehrt nach Portugal zurück

Der portugiesische Aussenverteidiger Euclides Cabral hat nach anderthalb Jahren beim FC St. Gallen keine Zukunft mehr bei den Ostschweizern. Für den 23-Jährigen könnte es in die portugiesische Heimat gehen.

Der Rechtsfuss wurde einst in der Jugend des FC Sion ausgebildet. Danach führte ihn sein Weg während zwei Jahren schon einmal in die portugiesische Heimat zu Sporting. Via GC landete er Anfang 2021 beim FCSG, wo er in der abgelaufenen Saison 23 Ligaspiele bestritt. Nun erhält er aber keinen neuen Vertrag mehr. Laut “A Bola” könnte Euclides Cabral stattdessen beim SC Braga anheuern. Dort ist man auf der Position des Rechtsverteidigers auf der Suche nach Verstärkungen bzw. Ergänzungen. Der Super League-Akteur könnte die geeignete Personalie sein.

psc 2 Juni, 2022 15:25