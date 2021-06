Neuer Stürmer: Der FC St. Gallen krallt sich einen österreichischen Torjäger

Der FC St. Gallen wurde auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer fündig: Fabian Schubert findet den Weg aus seiner österreichischen Heimat zu den Espen.

Wie die “Krone” berichtet, wechselt der 26-Jährige vom österreichischen Zweitligisten FC Blau-Weiss Linz zum FCSG. Schubert verrät der Zeitung: “Am 19. Juni warten in der Schweiz die medizinischen Tests auf mich.”

Der Angreifer bestritt in der letzten Saison 28 Ligaspiele für sein Team. Dabei gelangen ihm 33 Tore und 11 Assists. Damit war er der mit Abstand beste Torschütze und Skorer der gesamten Liga. Sein Wechsel in die Super League erfolgt ablösefrei, da der Vertrag in Linz auslief. Angeblich interessierten sich auch der 1. FC Nürnberg und Jahn Regensburg aus der 2. Bundesliga für die Dienste des Torjägers.

psc 10 Juni, 2021 16:09