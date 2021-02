Der FC St. Gallen verstärkt sich mit österreichischem Stürmer

Der FC St. Gallen verstärkt sich am Deadline Day wie angekündigt in der Offensive: Von Red Bull Salzburg stösst Junior Adamu (19) zu den Espen.

Der österreichische Nachwuchs-Nationalspieler mit nigerianischen Wurzeln kam in dieser Saison für das Farmteam FC Liefering zum Einsatz. In der laufenden Saison erzielte Adamu in 13 Ligaspielen sieben Tore und sechs Assists. Der FC St. Gallen leiht Adamu bis Saisonende aus.

“Junior Adamu ist ein junger Spieler, der mit seinen Fähigkeiten genau in unser Profil passt. Er hat sein Können in den vergangenen Jahren eindrücklich unter Beweis gestellt und ist eine ideale Ergänzung für unsere Offensive”, sagt FCSG-Sportchef Alain Sutter.

Aufgrund der Einreisebestimmungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie muss der Neuzugang der Espen erst einmal in eine sieben- bis zehntägige Quarantäne.

Der FCSG gibt ausserdem bekannt, dass die U21-Spieler David Jacovic und Christian Witzig bis auf Weiteres mit den Profis trainieren.

Eine Verstärkung für die Offensive: Vom FC Red Bull Salzburg stösst Chukwubuike Junior Adamu zur Mannschaft von Peter Zeidler. | 📄👉 https://t.co/2evMo6UggA #FCSG #Transfer pic.twitter.com/6vF6TlnioU — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) February 15, 2021

psc 15 Februar, 2021 15:46