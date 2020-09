Der FC St. Gallen erhält frisches Geld

Die FC St. Gallen Event AG beschliesst eine Kapitalerhöhung, die dem Super League-Klub neues Geld bringt.

Bestehende Aktionäre haben ihre Beteiligungen erhöht. Zudem wurde eine neue Aktionärin gewonnen. Das Ergebnis ist eine Kapitalerhöhung, die sogar schon vollzogen wurde. “Dank dieser Kapitalerhöhung fliessen dem FC St.Gallen neue Mittel im Umfang von 3,69 Millionen Franken zu”, heisst es in einer Mitteilung. Davon profitiert auch der FC St. Gallen, der das vergangene Geschäftsjahr trotz Corona mit einem positiven Ergebnis abschliessen konnte.

“Wir wollen mit der Kapitalerhöhung ein Zeichen setzen, dass wir Vertrauen in den FCSG haben und mit grosser Freude hinter dem Klub stehen. Deshalb unterstützen wir ihn auch in schwierigen Zeiten. Wir sehen optimistisch in die Zukunft und schaffen hiermit ein solides Fundament für eine erfolgreiche Zukunft für und mit dem FCSG”, sagt Rolf Schubiger im Namen der bisherigen Aktionäre.

