FC St. Gallen gegen YB ist restlos ausverkauft

Für das Spiezenspiel zwischen dem FC St. Gallen und den Young Boys am Sonntag gibt es keine Tickets mehr.

Wie die Espen am Mittwoch mitteilen, ist der kybunpark bereits restlos ausverkauft. Alle 19’024 Plätze werden belegt sein. Das Stadion in St. Gallen war in dieser Saison bisher einmal ausverkauft, Mitte Dezember gegen den FC Zürich. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit.

Der FCSG und YB liegen punktgleich mit 44 Zählern an der Spitze der Super League.

🚨 AUSVERKAUFT! 🚨 Das Stadion ist voll – für das Spiel gegen den @BSC_YB am kommenden Sonntag um 16 Uhr gibt es keine Tickets mehr: Alle 19.024 Plätze sind verkauft. Wir freuen uns auf einen weiteren grün-weissen Gänsehautmoment am Sonntag im #kybunpark 💚⚪️🤩 #fcsg # pic.twitter.com/MknL3PzpfQ — FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) February 19, 2020

psc 19 Februar, 2020 17:29