Der FC St. Gallen geht ins Trainingslager

Der FC St. Gallen bereitet sich bis Samstag mit einem Kurz-Trainingslager in Bad Ragaz auf den Restart in der Super League vor.

Am 19. Juni geht es in der höchsten Spielklasse der Schweiz wieder weiter. Bisher trainierte der FC St. Gallen in der Heimstädte, nun werden sich die Espen aber einige Tage im Grand Resort Ragaz auf die Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebs vorbereiten. Dort findet der FCSG nach eigenen Angaben “perfekten Bedingungen” vor, um sich für die noch ausstehenden 13 Meisterschaftsrunden zu wappnen.

Unsere 1. Mannschaft bereitet sich bis am Samstag in Bad Ragaz auf die Wiederaufnahme der Meisterschaft vor ⚽️ Der FC St.Gallen 1879 bedankt sich beim @resortragaz und der Gemeinde Bad Ragaz herzlich für die Unterstützung 👍🟢⚪️ #fcsg #badragaz pic.twitter.com/GlZRlwwxTF — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) June 2, 2020

psc 2 Juni, 2020 13:34