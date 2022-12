FCSG-Captain Lukas Görtler liebäugelt mit Transfer ins ferne Ausland

Lukas Görtler hat seinen Vertrag beim FC St. Gallen im Sommer 2021 langfristig bis 2026 verlängert. Dies war alles andere als eine Selbstverständlichkeit, wie der Captain der Espen in einem Interview nun verrät. Zudem wird der FCSG wohl nicht seine letzte Station sein.

Görtler machte mit seinen starken Auftritten in St. Gallen, wo er inzwischen seit drei Jahren aufläuft, vor allem in seiner Heimat auf sich aufmerksam. Im Gespräch mit dem Portal «anpfiff.info» sagt der Flügelspieler, dass ihm im Sommer 2021 zwei unterschriftsreife Angebote anderer Klubs vorlagen: «Es war eine extrem schwere Entscheidung. Letztlich werde ich in St. Gallen so sehr geschätzt wie noch nie in meiner Karriere, weshalb ich schliesslich auch verlängert habe.»

Auch im Frühjahr dieses Jahres habe sich ein ambitionierter Zweitligist aus Deutschland bei ihm gemeldet. Dabei kam es zu konkretem Kontakt, der weit über einen «heftigen Flirt» hinausging.

Titelgewinn ist das grosse Ziel

Auch diesmal entschied sich Görtler aber für einen Verbleib in der Ostschweiz, wo er nach wie vor sehr gerne spielt: «In einer Stadt, die etwa so groß ist wie Bamberg haben wir hier im Schnitt 18’000 Zuschauer. In einer Stadt, die etwa so gross ist wie Bamberg haben wir hier im Schnitt 18000 Zuschauer. Es ist kaum vorstellbar, was es den Menschen in der Region bedeuten würde, wenn wir einen grossen Titel holen.» Für den 28-Jährigen bleibt ein Titelgewinn das grosse Ziel mit seinem Klub: «Wir brauchen einen Lauf und natürlich auch ein wenig Glück. Die Herausforderung ist gross, aber ich traue uns zu zweitbeste Mannschaft in der Liga zu werden und gegen die noch im Pokal befindlichen Teams haben wir schon bewiesen, dass wir sie schlagen können.»

Sportlich hat er sich aus seiner Perspektive in St. Gallen weiterentwickelt: «So gut wie jetzt fand ich mich selbst noch nie. Ich bin ein anderer Fussballer geworden.» Das Vertrauen, das insbesondere Trainer Peter Zeidler in ihn setzt und das er auch als Kapitän erhält, tue ihm sehr gut. An der Spielweise habe er durchaus auch etwas geändert: «Früher wollte ich vor allem keine Fehler machen. Heute gehe ich ganz bewusst ins Risiko.»

Ob Görtler seinen derzeit bis 2026 gültigen Vertrag in St. Gallen erfüllt, ist offen. Schon in der Vergangenheit betonte er, dass ihn die Bundesliga sehr reizen würde. Zudem könnte er sich auch den Gang ins ferne Ausland vorstellen: «Es ist immer noch in meinem Kopf, weit weg zu wohnen und das mit dem Fussball zu vereinen.»

psc 28 Dezember, 2022 17:49