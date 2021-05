FCSG-Coach Peter Zeidler steht auf der Kandidatenliste bei Werder

Peter Zeidler hat mit dem FC St. Gallen eine ereignisreiche Saison erlebt. Der Ligaerhalt wurde geschafft, doch im Cupfinal setzte es am Pfingstmontag eine grosse Enttäuschung ab. Der deutsche Trainer ist jetzt bei Traditionsklub Werder Bremen ein Thema.

Der Bundesliga-Absteiger befasst sich laut “Bild” mit dem 58-Jährigen, der als Cheftrainer bisher nur im Ausland (Schweiz, Frankreich, Österreich) tätig war. Zeidler ist bei den Werderanern indes nicht der einzige Kandidat. Ein Anwärter ist weiterhin auch Kiels Erfolgscoach Ole Werner, der aber wohl bei seinem Verein bleiben wird, falls er den Aufstieg mit den Norddeutschen schafft.

Zeidler hat sich im vergangenen Sommer gleich bis 2025 an die Espen gebunden und ein echtes Bekenntnis abgegeben. Ob er bei einer konkreten Anfrage aus Bremen schwach werden könnte, ist offen. Der künftige Zweitligist müsste in jedem Fall eine stattliche Ablöse in die Ostschweiz überweisen. Eine Ausstiegsklausel besteht nicht, wie bei der Verlängerung im vergangenen Juli bekanntgegeben wurde.

psc 26 Mai, 2021 22:36