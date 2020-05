FCSG-Eigengewächs Boris Babic vor Verlängerung

Das St. Galler Eigengewächs Boris Babic war einer der grossen Aufsteiger dieser Saison bis ihn ein Kreuzbandriss im Februar ausser Gefecht gesetzt hatte. Jetzt gibt es aber wieder positive Nachrichten für den 22-Jährigen.

Sein Verein und auch er wollen die nächsten Jahre gemeinsam in Angriff nehmen. Eine langfristige Vertragsverlängerung wird laut “Tagblatt” angestrebt. Von drei oder sogar vier Jahren ist die Rede. Der aktuelle Kontrakt von Boris Babic läuft zum Saisonende aus.

FCSG-Coach Peter Zeidler ist von den Qualitäten des früheren Schweizer Nachwuchs-Nationalspielers mit serbischen Wurzeln überzeugt. Bis zum Verletzungsunterbruch traf Babic in der Super League sieben Mal und war ein wichtiger Bestandteil der Offensive. Dies soll er also auch in den nächsten Jahren sein.

Mit Jordi Quintilla wurde ein anderer Leistungsträger bereits für eine weitere Saison gebunden. Beim Spanier griff eine Option zur Verlängerung.

psc 13 Mai, 2020 10:46