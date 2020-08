FCSG hat ein Auge auf Duah

Beim FC St. Gallen geht es Schlag auf Schlag: In Kürze könnte der Vizemeister einen weiteren Stürmer präsentieren. Kwadwo Duah vom FC Wil soll es den FCSG-Planern angetan haben.

Mit Ermedin Demirovic (SC Freiburg) und Cedric Itten (Glasgow Rangers) sind dem FC St. Gallen zwei wichtige Offensiv-Stützen weggebrochen. Den ersten Nachfolger hatten die Espen erst vor wenigen Stunden bekanntgegeben.

Florian Kamberi hat sich für drei Jahre an St. Gallen gebunden. Der zweite Stürmer könnte zeitnah folgen – und zwar in Person von Kwadwo Duah. Dem “Blick” zufolge ist der 23-Jährige ein Thema für die FCSG-Offensive.

12 Tore, 5 Vorlagen

Duah war in der jüngst zu Ende gegangenen Saison auf zwölf Tore und fünf Vorlagen für den FC Wil gekommen, zu dem er erst vor einem Jahr gewechselt war. Ausgebildet wurde Duah in der Nachwuchsabteilung des BSC Young Boys, konnte sich in Bern im Herrenbereich allerdings nicht durchsetzen.

Es folgten zahlreiche Ausleihen zu Neuchatel Xamax, dem FC Winterthur und Servette Genf. Jetzt könnte der gebürtige Londoner einen neuen Anlauf in der Super League wagen.

aoe 6 August, 2020 16:49