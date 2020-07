Der FC St. Gallen kündigt PK mit “zukunftsweisenden Entscheidungen” an

An der heutigen Pressekonferenz des FC St. Gallen werden wichtige Entscheide verkündet.

Wie die Espen in der Einladung an die Medien mitteilen, gehe es bei der PK nicht nur um die kommenden Spiele des FCSG. Es werde auch über “zukunftsweisende Entscheide” informiert. Um was es genau geht, wird noch nicht verraten. An der Medienrunde, die um 15 Uhr startet, werden Präsident Matthias Hüppi, Sportchef Alain Sutter und Trainer Peter Zeidler anwesend sein.

psc 15 Juli, 2020 11:10