FCSG stellt Emmanuel Latte Lath vor

Der FC St. Gallen reagiert erfolgreich auf den Abgang von Kwadwo Duah und nimmt Emmanuel Latte Lath unter Vertrag. Der ivorische Stürmer verfügt über ein deckungsgleiches Profil.

Emmanuel Latte Lath schnürt seine Stiefel künftig für den FC St. Gallen. Die Espen geben bekannt, dass der Angreifer leihweise bis zum Ende der Saison 2022/23 von Atalanta Bergamo zum FCSG wechselt. Über die Höhe der Leihgebühr haben die Klubs Stillschweigen vereinbart. Ob eine Kaufoption Bestandteil des Deals ist, wird nicht bekannt.

“Emmanuel ist Offensivspieler mit viel Zug zum Tor. Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik macht er uns in der vordersten Reihe noch unberechenbarer”, kommentiert FCSG-Sportchef Alain Sutter den Transfer. Damit wird auch klar, dass Lath der Eins-zu-Eins-Ersatz für Kwadwo Duah ist, der sich für rund eine Million Euro Ablöse zum 1. FC Nürnberg verabschiedet hat.

Latte Lath kann nicht nur im Zentrum, sondern auch als Links- oder Rechtsaussen eingesetzt werden. Der 23-Jährige war in den letzten Jahren an diverse Vereine in Italien verliehen, die vergangene Saison absolvierte er bei SPAL Ferrara in der Serie B.

𝘛𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘦𝘳

🤝 Herzlich willkommen, Emmanuel Latte Lath! Wir leihen den 23-jährigen Stürmer bis zum Ende der neuen Saison von Atalanta Bergamo aus. 🟢⚪ | 👉🏻 https://t.co/66ReR8pQih #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/ipoLETO4E6 — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) July 2, 2022

aoe 2 Juli, 2022 12:02