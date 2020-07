Fix: FCSG-Jungstar Ermedin Demirovic wechselt in die Bundesliga

Der Transfer von Torjäger Ermedin Demirovic vom FC St. Gallen in die Bundesliga ist perfekt.

Der SC Freiburg bestätigt das Engagement des 22-jährigen Torjägers am Dienstagmorgen. Ermedin Demirovic war in dieser Saison von Deportivo Alaves an den FCSG ausgeliehen und erzielte in bislang 26 Super League-Spielen 13 Treffer sowie 6 Assists. Die Breisgauer überweisen für seine Dienste 4 Mio. Euro nach Spanien. Eine Weiterbeschäftigung in St. Gallen war aus finanziellen Gründen nie ernsthaft eine Option. Demirovic wuchs in Deutschland auf und verfügt über den bosnischen sowie deutschen Pass.

“Ermedin ist ein junger Spieler, der sich in St. Gallen richtig weiterentwickelt hat. Er hat alle Attribute eines Stürmers und bringt viel Energie und Hunger auf den Platz. Dadurch wird er bei uns alle Möglichkeiten haben, den nächsten Schritt zu gehen”, sagt Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach.

Demirovic freut sich auf das neue Abenteuer: “Ich freue mich sehr auf diesen Schritt. Der SC Freiburg ist eine tolle Adresse für junge Spieler. Dieses Umfeld möchte ich nutzen, mich weiterzuentwickeln und dabei mithelfen, dass der Sport-Club auch weiterhin sportlich erfolgreich ist.”

psc 28 Juli, 2020 10:20