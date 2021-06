Fix: FCSG-Verteidiger Miro Muheim wechselt nach Deutschland

Der FC St. Gallen verliert einen weiteren Leistungsträger: Linksverteidiger Miro Muheim zieht es nach Deutschland.

Wie die “Bild” berichtet, ist der Transfer des 23-jährigen Linksfusses zum Hamburger SV in trockenen Tüchern. Muheim bestreitet noch am Montag den Medizincheck beim HSV. Die Hanseaten leihen den früheren U21-Nationalspieler zunächst für eine Summe von 200’000 Euro für ein Jahr aus und verfügen im kommenden Sommer über eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Mio. Euro. Muheim steht in St. Gallen noch bis 2023 unter Vertrag. In der vergangenen Saison hat der frühere FCZ- und Chelsea-Junior 29 Pflichtspiele bestritten. Jetzt will er sich in Hamburg durchsetzen und mit dem ambitionierten Traditionsklub nach Möglichkeit in die Bundesliga aufsteigen.

Neben Muheim nehmen die Hamburger auch Mittelfeld-Stratege Jonas Meffert von Ligakonkurrent Holstein Kiel unter Vertrag. Der 26-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag und kostet 500’000 Euro Ablöse.

psc 14 Juni, 2021 13:42