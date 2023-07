Fix: St. Gallen verstärkt sich mit Inter-Verteidiger Mattia Zanotti

Der FC St. Gallen leiht für die kommende Saison Inter-Verteidiger Mattia Zanotti aus.

Der 20-jährige Aussenverteidiger wie die neue Saison bei den Espen verbringen. Er soll die defensiven Aussenbahnen bei den Ostschweizern verstärken. "Mattia deutete sein grosses Potenzial bei einer italienischen Spitzenmannschaft an. Wir freuen uns, dass er zu uns wechselt und bei uns den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen will", kommentiert FCSG-Sportchef Alain Sutter den Transfer von Zanotti.

✍🏻 Benvenuto Mattia! Wir freuen uns, dass Mattia Zanotti von @Inter uns für diese Saison leihweise verstärken wird! Willkommen bei den Espen, Mattia! 🟢⚪️ | 📰 https://t.co/xdxb8o6apE | #FCSG #GrüewissImHerz pic.twitter.com/E6L4ARb2e7 — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) July 3, 2023

psc 3 Juli, 2023 17:17