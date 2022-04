Der FC St. Gallen testet einen 1.92 Meter grosser Franzosen-Stürmer

Der FC St. Gallen testet derzeit den französischen Stürmer Franck Rivollier.

Der 1.92 Meter gross gewachsene Angreifer ist in dieser Saison von Stade Rennes an Drittligist Stade Briochin ausgeliehen, wo er in 20 Einsätzen allerdings noch keinen Treffer markierte. Dennoch hat der FCSG Rivollier nun für ein Probetraining eingeladen, wie der französische Journalist Mohamed Toubacheter auf Twitter schreibt.

In der Vergangenheit lief der 20-Jährige zu Juniorenzeiten auch schon für Troyes und Olympique Lyon auf. In der Ligue 1 bestritt er noch keine Einsätze.

psc 14 April, 2022 13:39