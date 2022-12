FSCG-Goalie Lawrence Ati Zigi bester Spieler im November

Lawrence Ati Zigi kennt aufgrund seiner starken WM-Leistungen inzwischen die ganze Welt. Nun krönt er seine Saison auch noch in der Schweiz. Die Swiss Football League zeichnet den Goalie des FC St. Gallen zum besten Spieler im November aus.

Lawrence Ati Zigi hat die letzte Auszeichnung dieses Jahres zum besten Spieler des Monats November für sich entschieden. Der 26-Jährige gehört zu den besten Goalies der Super League und spielte in Diensten des FC St. Gallen einen grandiosen Monat.

Im Heimspiel gegen GC glänzte Zigi mit tollen Paraden und sicherte seinem Team den Sieg (2:1). Im zweiten Spiel des Novembers, gegen den FC Sion, kassierte er dann zwar 2 Gegentore, aber auch in dieser Partie zeigte der 26 jährige Torhüter eine starke Leistung (die St. Galler gewannen souverän mit 2:7).

Doch nicht nur in der Schweizer Meisterschaft weiss Zigi zu glänzen. Unmittelbar vor Beginn der Weltmeisterschaft sicherte sich der Goalie einen Stammplatz bei der Nationalauswahl Ghanas und knüpfte beim grössten aller Fussballturniere an seine starken Leistungen im FCSG-Trikot an.

Fürs Weiterkommen in die K.o.-Runde reichte es für Zigi und Co. allerdings nicht. In Gruppe H war schon nach den Spielen gegen Portugal (2:3), Südkorea (3:2) und Uruguay (0:2) in der Vorrunde Schluss.

aoe 8 Dezember, 2022 17:13