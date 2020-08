Itten lässt Zukunft offen: “Im Fussball weiss man nie”

Die Zukunft von FCSG-Topskorer Cedric Itten ist weiterhin völlig offen. Der Stürmer macht dies selbst klar.

Cedric Itten erlebte mit dem FC St. Gallen eine furiose Spielzeit: Mit seinen zahlreichen Treffern hat der Nati-Stürmer massgeblichen Anteil am guten Abschneiden der Espen. Doch ob der FCSG auch in der kommenden Saison auf die Tore des 23-jährigen Torjägers zählen kann, ist noch offen.

“Ich habe mich voll und ganz auf die Saison konzentriert, alles andere wird danach angeschaut, dafür habe ich Berater. Aktuell kann ich also nichts zu diesem Thema beitragen. Ich habe hier ja noch einen Vertrag, doch im Fussball weiss man nie”, machte Itten erst am Samstag im Interview mit dem “St.Galler Tagblatt” klar.

Der Vertrag des Stürmers läuft in St. Gallen noch bis Sommer 2021, wobei dieser vereinsseitig um ein Jahr verlängert werden könnte. An Offerten aus dem Ausland soll es allerdings nicht mangeln und so dürfte es für die Espen schwer werden, Itten zu halten.

adk 2 August, 2020 10:13