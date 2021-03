Kreuzbandriss! Saison für Kräuchi beendet

Die schlimmen Eindrücke vom Mittwochabend haben sich bestätigt: Alessandro Kräuchi wird dem FC St. Gallen in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Alessandro Kräuchi wird in der laufenden Saison kein Pflichtspiel mehr für den FC St. Gallen bestreiten. Wie die Espen offiziell bekanntgeben, hat sich der Rechtsverteidiger im Meisterschaftsspiel am Mittwochabend gegen den Servette FC (0:1) einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Kräuchi wird sich am Freitag in Heiden einer Operation unterziehen.

Der 22-Jährige war in den vergangenen Spielen rechts hinten gesetzt. Für diese Position sind nun Nicolas Lüchinger und der im Winter vom Grasshopper Club Zürich gekommene Euclides Cabral gefragt. Kräuchi absolvierte bis vor seiner Verletzung 21 Pflichtspiele mit zwei Torbeteiligungen.

