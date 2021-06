Der FC St. Gallen begrüsst einen weiteren Neuzugang von Red Bull Salzburg

Der FC St. Gallen gibt einen Neuzugang im Hinblick auf die kommende Saison bekannt: Ousmane Diakité stösst von Red Bull Salzburg zu den Espen.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler wird für ein Jahr bis Juni 2022 ausgeliehen und erhält die Rückennummer 8. Diakité kann sowohl im offensiven wie auch defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Wegen eines Kreuzbandrisses bestritt er in der vergangenen Spielzeit keine Spiele. Davor war er auf Leihbasis beim SCR Altach tätig. In St. Gallen will er nun wieder durchstarten.

“Ousmane Diakité ist ein sehr talentierter junger Spieler, der unser Mittelfeld ideal ergänzt. Er ist technisch stark, hat eine gute Übersicht und passt sehr gut zu unserem jungen Team”, sagt St. Gallens Sportchef Alain Sutter.

Bereits in der Rückrunde war ein Spieler aus Salzburg an St. Gallen ausgeliehen: Junior Adamu konnte auf ganzer Linie überzeugen, kehrt nun aber erst einmal wieder nach Österreich zurück.

Mittelfeldspieler Ousmane #Diakité wechselt leihweise für eine Saison zum #FCSG. Willkommen in St.Gallen, Ousmane 🟢⚪️ | 📄👉 https://t.co/uxnqmEGmnn pic.twitter.com/cvDF83VxvV — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) June 21, 2021

psc 21 Juni, 2021 14:19