Peter Zeidler verfügt in St. Gallen über keine Ausstiegsklausel

Peter Zeidler hat seinen Vertrag als Trainer des FC St. Gallen vor knapp drei Wochen langfristig bis 2027 verlängert. Wie der Deutsche nun verriet, verfügt er über keine Ausstiegsklausel.

Am 60-Jährigen gab es seit dessen Ankunft bei den Espen im Sommer 2018 immer wieder Interesse aus der Bundesliga. Zeidler hielt St. Gallen aber stets die Treue und hat letztlich sämtliche Anfragen abgelehnt. Auch seine langfristige Zukunft plant Zeidler bei den Ostschweizern. Wie er bei einem Auftritt bei «Blick TV» verriet, verfügt er in seinem neuen Kontrakt weiterhin über keine Ausstiegsklausel. Bei einem vorzeitigen Abgang müsste ein aufnehmender Verein also wohl tief in die Taschen greifen.

psc 7 Februar, 2023 10:36