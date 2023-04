Prominente Rückendeckung für Peter Zeidler: «Nicht am Trainer rütteln»

Quo vadis, FC St. Gallen? Die Espen sind schon länger vom Idealweg abgekommen und befinden sich in der Super League im freien Fall. Rolf Fringer sieht dennoch keinen Grund, Trainer Peter Zeidler infrage zu stellen.

Seit acht Spielen wartet der FC St. Gallen in der Super League auf einen Sieg, holte in diesem Zeitraum von 32 möglichen Punkten gerade mal vier. Anfang März kam das Aus im Cup-Viertelfinal dazu, das gegen den FC Basel mit 1:2 nach Verlängerung verlorenging.

Nach unten ist noch alles möglich, das Team von Trainer Peter Zeidler belegt den 7. Platz und hat sieben Punkte Vorsprung auf den letzten Rang, bei dem es in dieser Saison in die Barrage geht. Zeidler ist nun gefragt, für die restlichen sechs Runden wenn möglich die Maximalausbeute zu holen.

«Was auf dem Feld etwas hektisch ist, gilt natürlich auch für das Verhalten neben dem Platz. Man ist auch da dünnhäutig und immer etwas nervös», erklärt «blue»-Experte Rolf Fringer, der selbst lange in verschiedenen Positionen im Schweizer Fussball tätig war. «Es ist wichtig, dass sie sich wieder auf den Fussball konzentrieren. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Platz.»

Nichtsdestotrotz ist Fringer überzeugt, dass die Espen die Kurve unter dem dienstältesten Coach der Super League kriegt. «Hüppi, Sutter und Zeidler – das ist eine Einheit. Da wird keiner infrage gestellt», so Fringer, der den FC St. Gallen ebenfalls schon mal als Trainer betreute. «Deshalb muss man nicht am Trainer rütteln. Mehr als alles geben und mit Leidenschaft kämpfen, was die St. Galler immer gemacht haben, kann man nicht machen.»

aoe 29 April, 2023 15:22