Servette will FCSG-Stürmer Jérémy Guillemenot zurückholen

Servette möchte den St. Galler Stürmer Jérémy Guillemenot zurückholen.

Der 25-Jährige wurde einst bei den Genfern ausgebildet, ehe er schon in frühen Jahren den Sprung zum grossen FC Barcelona wagte. Via Rapid Wien führte sein Weg zurück in die Schweiz - allerdings in die Ostschweiz. Beim FC St. Gallen steht Guillemenot noch bis 2024 unter Vertrag.

Laut "Tribune de Genève" buhlt Servette um eine Verpflichtung des Angreifers und will die Teilnahme am Europacup in die Waagschale werfen. Auch andere Klubs, auch welche aus dem Ausland, sollen Interesse an Guillemenot bekunden.

psc 6 Juni, 2023 12:02