Torjäger Emmanuel Latte Lath will unbedingt in St. Gallen bleiben

Torjäger Emmanuel Latte Lath möchte unbedingt auch in der kommenden Saison für den FC St. Gallen auflaufen.

Der 24-jährige Ivorer traf für die Espen in der abgelaufenen Spielzeit in 34 Pflichtspielen 16 Treffer markiert. FCSG-Sportchef Alain Sutter macht am Dienstag auf der Abschluss-Pressekonferenz nach Saisonende klar, dass der Verein den von Atalanta ausgeliehenen Latte Lath unbedingt halten möchte.

Und auch der Stürmer selbst sehe seine Zukunft in der Ostschweiz, wie Sutter ausführt. Ob es mit der Finanzierung klappt und Atalanta mitspielt, ist offen. Grundsätzlich steht der Angreifer in Bergamo noch bis Juni 2024 unter Vertrag.

psc 1 Juni, 2023 09:50