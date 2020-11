Verträge von Quintillà und Muheim? Das meint FCSG-Sportchef Sutter

FCSG-Sportchef Alain Sutter äussert sich zu den Vertragssituationen der beiden Leistungsträger Jordi Quintillà und Miro Muheim.

Die Zukunft von Jordi Quintillà und Miro Muheim scheint beim FC St. Gallen ungewiss zu sein. Quintillà soll in der Bundesliga begehrt sein, doch die Espen würden den Spanier gerne behalten. Jordi hat noch nie gesagt, dass er fortgehen will. Ich stehe konstant mit ihm in Kontakt, er weiss, dass wir ihn gerne behalten wollen, er hat die Möglichkeit, hier einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Corona beeinflusst meine Verhandlungen diesbezüglich nicht”, sagte FCSG-Sportchef Alain Sutter nun in einem Interview mit dem “St. Galler Tagblatt”.

Der Kontrakt von Miro Muheim läuft zum Saisonende aus, wobei dies nicht gleich Abschied bedeutet, wie Sutter hierbei deutlich machte: “Aufgrund einer Klausel verlängert sich sein im kommenden Sommer auslaufender Vertrag bei einer gewissen Anzahl Spiele. Bei ihm ist die Situation also ein wenig anders.”

adk 8 November, 2020 10:21