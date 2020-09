YB wirft Auge auf nächsten FCSG-Profi

Nach Captain Silvan Hefti droht dem FC St. Gallen offenbar der Abgang eines weiteren Leistungsträgers in Richtung Meister YB.

Die Berner werfen laut “Tagblatt” ein Auge auf U21-Nationalstürmer Jérémy Guillemenot. Der 22-Jährige kehrte zu Beginn des vergangenen Jahres nach dreieinhalb Jahren im Ausland, wo er zunächst in der Jugendakademie des FC Barcelona und später bei Rapid Wien spielt, in die Schweiz zurück. In der Ostschweiz wusste der Genfer in einem jungen Team sofort zu überzeugen.

Im Gegensatz zu Cedric Itten (Rangers) und Ermedin Demirovic (Freiburg) ist Guillemenot den Espen bislang treu geblieben. Nun könnte allerdings ein baldiges Angebot von YB folgen. Es wäre eine beträchtliche Ablöse fällig. Der Vertrag des Angreifers in St. Gallen läuft noch bis 2023.

psc 8 September, 2020 15:11