Der FC Thun blitzt mit der Einsprache gegen die Bürki-Sperre ab

Der FC Thun ist mit seiner Einsprache gegen die lange Sperre von Captain Marco Bürki nicht erfolgreich.

Der 32-jährige Abwehrspieler wurde von der Swiss Football League wegen einer Tätlichkeit im Berner Derby gegen die Young Boys mit fünf Spielsperren belegt. Dabei bleibt es auch. Wie die Liga mitteilt, wurde die Einsprache vom als Einzelrichter amtierenden Präsidenten der Disziplinarkommission der SFL abgewiesen.

Bürki wird somit die ersten vier Partien der Thuner in der kommenden Saison verpassen. Eine Spielsperre hat er bereits am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison absitzen können.