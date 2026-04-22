Der FC Thun hat die Meisterfeier bereits durchgeplant

Der FC Thun könnte am kommenden Samstag im Falle eines Heimsiegs gegen Lugano vorzeitig den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte erringen. Die Berner Oberländer haben für den Fall der Fälle bereits Vorbereitungen getroffen.

Wie der souveräne Tabellenführer der Super League mitteilt, würde es bei einem Sieg gegen Lugano im Anschluss an die Partie, die um 20.30 Uhr beginnt, eine spontane Meisterfeier in der Stockhorn Arena mit Spielerpräsentation geben. Danach fände ein Fanumzug von der Stockhorn Arena auf den Rathausplatz statt. Die Stadt Thun hat den Gastronomiebetrieben im Falle eines Titelgewinns am 25. April auf dem gesamten Stadtgelände eine Freinacht bewilligt.

Fans, Spieler und Staff sollen und dürfen gemeinsam feiern. Da auch die Wetterprognosen ideal sind, wünschen sich natürlich alle Thun-Anhänger dieses Idealszenario. Selbst ein Remis würde aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses faktisch den Meistertitel bedeuten. Mathematisch wäre er allerdings noch nicht fix.

Sollte Thun gegen Lugano verlieren, könnte die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli tags darauf trotzdem Meister werden. Allerdings nur auf dem Sofa, falls der FC St. Gallen das Auswärtsspiel bei YB nicht gewinnt.

Der Meistertitel ist Thun ohnehin nicht mehr zu nehmen. Die einzig offene Frage ist noch, wann dieser auch wirklich feststeht und ob am Samstag bereits die grosse Sause steigt.