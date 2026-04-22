SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wenn es am Samstag geschieht

Der FC Thun hat die Meisterfeier bereits durchgeplant

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 April, 2026 11:29
Der FC Thun hat die Meisterfeier bereits durchgeplant

Der FC Thun könnte am kommenden Samstag im Falle eines Heimsiegs gegen Lugano vorzeitig den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte erringen. Die Berner Oberländer haben für den Fall der Fälle bereits Vorbereitungen getroffen.

Wie der souveräne Tabellenführer der Super League mitteilt, würde es bei einem Sieg gegen Lugano im Anschluss an die Partie, die um 20.30 Uhr beginnt, eine spontane Meisterfeier in der Stockhorn Arena mit Spielerpräsentation geben. Danach fände ein Fanumzug von der Stockhorn Arena auf den Rathausplatz statt. Die Stadt Thun hat den Gastronomiebetrieben im Falle eines Titelgewinns am 25. April auf dem gesamten Stadtgelände eine Freinacht bewilligt.

Fans, Spieler und Staff sollen und dürfen gemeinsam feiern. Da auch die Wetterprognosen ideal sind, wünschen sich natürlich alle Thun-Anhänger dieses Idealszenario. Selbst ein Remis würde aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses faktisch den Meistertitel bedeuten. Mathematisch wäre er allerdings noch nicht fix.

Sollte Thun gegen Lugano verlieren, könnte die Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli tags darauf trotzdem Meister werden. Allerdings nur auf dem Sofa, falls der FC St. Gallen das Auswärtsspiel bei YB nicht gewinnt.

Der Meistertitel ist Thun ohnehin nicht mehr zu nehmen. Die einzig offene Frage ist noch, wann dieser auch wirklich feststeht und ob am Samstag bereits die grosse Sause steigt.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Aktuell verliehen

Exklusiv: FC Thun interessiert sich für diesen Bundesliga-Stürmer
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Konkretes Angebot

Exklusiv: Thun-Juwel Ethan Meichtry wäre im Winter fast in die Serie A gewechselt
Lena Schneuwly

Der FC Thun hat eine neue Sportchefin
Mehr entdecken
Wenn es am Samstag geschieht

Der FC Thun hat die Meisterfeier bereits durchgeplant

22.04.2026 - 11:29
Basler Garderobenbereich zerstört

Brand im Stadion: FC Thun gegen FC Basel abgesagt

11.04.2026 - 10:26
Ausfälle drohen

Der FC Thun hat vor Spiel gegen den FC Basel 3 dicke Fragezeichen

10.04.2026 - 20:12
Für die Meisterfeier

Der FC Thun braucht jetzt erst einmal Geduld

7.04.2026 - 14:04
In Thun

Stürmer Simone Rapp beendet seine Karriere und wird Kaderplaner

2.04.2026 - 15:25
Neue Aufgaben

Der FC Thun holt die Profis Nino Ziswiler & Simone Rapp in die sportliche Leitung

2.04.2026 - 14:52
Bereits ausverkauft

Der FC Thun hat sehr erfreuliche Nachrichten zum Heimspiel gegen den FC Basel

1.04.2026 - 10:43
Keine Selbstverständlichkeit

Spielplan steht: Alle Super League-Klubs kommen auf gleich viele Heimspiele

30.03.2026 - 19:31
Nino Ziswiler

Thun-Goalie tritt mit gerade einmal 26 Jahren zurück

25.03.2026 - 16:31
Top 5

Statistiker zeigen: Die Super League-Profis sind in Sachen Sprints Weltklasse

20.03.2026 - 12:24