Marco Bürki bleibt

Der FC Thun verlängert mit seinem Kapitän

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 Februar, 2026 21:12
Der FC Thun kann auch in den kommenden Jahren auf seinen Kapitän Marco Bürki zählen.

Der 32-jährige Innenverteidiger verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Berner Oberländern bis 2028. Bürki lief auf Leihbasis bereits zwischen 2015 und 2017 für Thun auf. 2021 kehrte er fix zurück zum Verein und kehrte letzte Saison mit dem Verein in die Super League zurück. Nun führt er den souveränen Tabellenführer an. Am vergangenen Wochenende besritt Bürki bereits sein 200. Länderspiel für Thun.

Sportchef Dominik Albrecht sagt zur Vertragsverlängerung: «Marco hat sich in den letzten Jahren zum absoluten Führungsspieler auf und neben dem Platz entwickelt und auch in der Super League nochmals einen Schritt gemacht. Mit seiner Mentalität und Identifikation mit dem FC Thun verkörpert er als Captain unsere Werte in idealer Weise und ist wichtiger Ansprechpartner für Spieler und Staff.»

