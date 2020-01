Fix: Der FC Thun schnappt sich Hassane Bandé

Der FC Thun hat die erhoffte Verstärkung für die Offensive getätigt: Hassane Bandé wird von Ajax Amsterdam ausgeliehen.

Der 21-jährige Angreifer aus Burkina Faso spielt die kommenden 18 Monate bis Sommer 2021 auf Leihbasis bei den Berner Oberländern. Hassane Bandé wurde ursprünglich in Belgien bei Mechelen ausgebildet und gehört seit 2018 dem Kader von Ajax an. In der laufenden Saison kam er bisher in der 2. Mannschaft von Ajax zum Einsatz, ab sofort wird er in der Super League auflaufen.

psc 24 Januar, 2020 09:36