Perfekt: Vaduz kehrt in die Super League zurück

Die letzte Entscheidung in der Super League ist gefallen: Dem FC Vaduz gelingt die Rückkehr ins Oberhaus, Thun muss nach zehn aufeinanderfolgenden Jahren in der Super League wieder in die Zweitklassigkeit.

Den Berner Oberländern gelingt es nicht, das 0:2 aus dem Hinspiel in der Stockhorn Arena wettzumachen. Im Gegenteil: Vaduz beweist einmal mehr seine Kaltschnäuzigkeit in der Offensive und geht mehrfach in Führung. In den letzten Minuten erzielt Thun zwar noch zwei Tore zum 4:3-Sieg, das reicht aber im Gesamtskore nicht aus. Die Liechtensteiner schaffen damit, woran vor der Saison wohl wenige glaubten: Der FC Vaduz spielt in der kommenden Saison wieder in der Super League.

Für Thun mit Trainer Marc Schneider setzt es nach einer ganz starken Rückrunde hingegen eine grosse Enttäuschung ab. In den beiden Barrage-Spielen fand die Mannschaft den Tritt nie wirklich und zeigte sowohl offensiv wie auch defensiv zu viele Schwächen.

